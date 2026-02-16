きなことおもちは相性抜群だよね。「雪見だいふくPREMIUM」からきなこづくしの贅沢な新作が登場したよ

ロッテは、2026年2月16日から「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」を発売します。

きなこ好きにはたまらない一品

今回登場する「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」は、コクのある深煎りきなこソース、きなこアイスを、香り高いきなこ味のおもちで包み込んだ、"きなこづくし"のプレミアムな新作です。

それぞれのパーツに合うきなこが厳選されているのもポイント。きなこが香るおもちに、クリーミーな味わいときなこの風味が口いっぱいに広がるアイスと、深煎りきなこを使用した香ばしくコクのあるソースが包まれています。

内容量は90ml（45ml×2個）、希望小売価格は248円。

発売記念キャンペーンも実施

2026年2月16日12時から22日23時59分までは、雪見だいふく公式Xアカウントでプレゼントキャンペーンを実施します。

雪見だいふく公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすれば応募完了。抽選で合計50人に「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」10個詰め合わせが当たります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部