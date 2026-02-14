藤枝が松本を2-0で下してJ公式戦初勝利元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2藤枝MYFCは2月14日、百年構想リーグ第2節のJ3松本山雅FC戦で2-0の勝利を収めた。今季から就任した38歳の新人・槙野監督にとって2戦目でJリーグ公式戦初勝利。緻密に計算された“槙野流”ミーティング効果でチームは変貌を遂げた。追い求めたのは変化だった。5000人以上が駆けつけたスタジアムで初勝利を噛み締めた。後半15分に“古巣戦”に臨んだMF菊