テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期が、27日放送回から新章【神技のレヴォルテ編】に突入することが発表された。新章を記念して新ビジュアルが解禁となり、襲い来る魔族・レヴォルテ役は三木眞一郎が担当する。【写真】新しいアー写！魔族・レヴォルテを演じる三木眞一郎【神技のレヴォルテ編】は、原作コミックス第8巻に収録されているエピソード。新ビジュアルには、フリーレン、フェルン、シュタルクに加え、第1期の【