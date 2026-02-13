横浜市港南区・上大岡駅前に位置する「大衆寿司 天ぷら太郎丸」の2店舗（上大岡店、新店）は、2026年2月15日（日）限定で、寿司半額セールを実施する。両店舗とも駅から徒歩2分圏内。【写真（地図）】特別セールを開催する店舗はこちら新店は、「店内限定」で正午12時〜、上大岡店では「テイクアウト限定」で午前11時〜開始するという。横須賀港・三崎港等から直接仕入れてくる新鮮な海の幸が安く味わえる■太郎丸 上大岡店・住