衆院選で敗れた中道改革連合の福田淳太氏が１２日にＸ投稿し、議員会館を退去した際に、小沢一郎氏と撮影した写真をアップした。「議員会館、議員宿舎の退去のため上京しました。片付いた後の部屋を見ると、さすがにさびしさも」と記した。その際に小沢一郎氏の事務所に挨拶に向かったとして「ご本人がいらっしゃりました。「絶対にあきらめず、頑張れよ」と力強いご激励。今後も変わらずご指導いただくようお願いしました！