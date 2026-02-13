ラージヒルで公式練習に臨む高梨沙羅＝プレダッツォ（共同）【プレダッツォ共同】ノルディックスキー・ジャンプ女子で初めて実施される15日の個人ラージヒルに向けた公式練習が12日に行われ、高梨沙羅（クラレ）が好調さを示した。2回目に128メートル、3回目に126.5メートルと好飛躍を続け「安定したジャンプをつなげられて安心した」と笑った。10日の混合団体では日本の銅メダル獲得に貢献。スーツの規定違反で失格となった前