ノルディックスキージャンプでミラノ・コルティナ五輪銅メダルの高梨沙羅（29＝クラレ）が31日、シーズンを終えて羽田空港に帰国し「（27年の）世界選手権で表彰台に上がれるような実力をつけていきたい」と現役続行を明言した。今季は五輪の混合団体で悲願だったメダル獲得を果たした一方で、W杯個人では4位が3度と2季連続で表彰台を逃した。30年フランス・アルプス五輪については「まだ遠すぎて考えられない部分がある」と率