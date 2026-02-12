5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：水野良樹主宰のHIROBA、初ライブイベントに亀田誠治から橋本愛まで集結スペシャルな一夜をレポート） 今年で開催8年目を迎える同イベント。今年は、長年最大キャパシティのステージとして使用してきた日比谷公園大音楽堂が改修