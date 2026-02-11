マカロニえんぴつがBillboard Live TOKYO公演のライブ音源を2月18日に配信リリースすることが発表となった。本ライブ音源は2025年7月に開催されたBillboard Live公演より、東京公演 第二部の模様を余すことなく収録したものだ。Billboard Liveへの出演は自身初となり、公演でははっとり(Vo)が敬愛するユニコーンのプロデューサーも務める笹路正徳がストリングスアレンジを手がけた楽曲を、ストリングスカルテットとの共演で披露し