[2.10 プレミアリーグ第26節](Tottenham Hotspur Stadium)※28:30開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 3 ラドゥ・ドラグーシンDF 14 アーチー・グレイDF 24 ジェド・スペンスDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 8 イブ・ビスマMF 22 コナー・ギャラガーMF 29 パペ・マタル・サールFW 7 シャビ・シモンズFW 19 ドミニク・ソランケFW 28 ウィルソン・オドベール控えGK 31 アントニン・キンス