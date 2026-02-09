太陽誘電が大幅高で７連騰。６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから６５億円増額し３５４０億円（前期比３．７％増）、最終利益予想は４０億円増額し１３０億円（同５．６倍）に引き上げており、評価されたようだ。 為替変動による影響を織り込んだ。４～１２月期の売上高は２６６１億３９００