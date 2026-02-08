8日午前、鹿児島空港から与論島に向かっていたJAC＝日本エアコミューター機の操縦席の窓に「ひび」が入り、鹿児島空港に引き返すトラブルがありました。 日本エアコミューターによりますと、8日午前11時10分鹿児島発、与論行きのATR42ー600型機が、出発から30分後、薩摩半島上空で、操縦席の左の窓にひびが発生しました。 飛行機は鹿児島空港へ引き返し、午前11時59分に着陸しました。 乗員乗客3