ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前のスタメン発表にはロジャースセンターから大ブーイングが鳴り響いた。大谷とブルージェイズの“関係”はただの敵同士、という枠には収まらない。事件が勃発したのは2023年12月だ。エンゼルスからFAにな