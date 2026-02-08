女優の筧美和子さん（31）がインスタグラムを更新。妊娠中の近影を披露しました。【写真】体のシルエットが分かるワンピース姿の筧美和子さん筧さんは、「See you soon」とコメントし、大きくなったお腹を支えているマタニティショットを公開。2月1日の更新では、第一子の妊娠を報告しており、ユーザーからは「おめでとうございます！めでたい」「びっくり！おめでとうございます！！」など、驚きとともにお祝いの言葉が寄せられて