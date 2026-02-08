¡Öbaby¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡× 31ºÐ½÷Í¥¡¢Âè°ì»ÒÇ¥¿±Êó¹ð¡õ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ê¬¤«¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó
äª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSee you soon¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2·î1Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÊ¢¡¼¡ª¡×¡Ö²¿¤è¤ê¤â·ò¹¯Ìµ»ö¤Ë°Â»ºµ§´ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤ªÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öbaby¤Á¤ã¤ó¡ª¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª°é¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¤ß¤ï¤³¥Ù¥¤¥Ó¡¼³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÊì»Ò¤È¤â·ò¹¯¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
äª¤µ¤ó¤Ï¡¢1994Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£2013Ç¯¤Ë¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å14Ç¯¤è¤ê5Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖJJ¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£