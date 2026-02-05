ブルガリが贈る「デザイン ユア ラブ」ブライダル フェアでは、ローマにインスパイアされた「ローマ アモール」や「インコントロ ダモーレ」「デディカータ・ア・ヴェネチア」など、運命の愛をテーマにしたリングをセミ・オーダーでお届け♡2026年2月7日（土）から3月8日（日）まで、全国のブルガリショップで開催されます♪ 世界にひとつ♡デザイン ユア ラブ セ