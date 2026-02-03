エムエスアイコンピュータージャパンは2月5日、ゲーミング性能とコストパフォーマンスを両立した「MAG」シリーズから27インチゲーミングモニター「MAG 274QPF E20」を公式オンラインショップ、Amazon、JoshinWebなどで発売する。価格は3万7800円前後。●コントラストや彩度を自動で最適化 ゲーマー向け機能備えながら目にも優しい新製品は、WQHD（2560×1440）解像度で、RAPID IPSパネル、リフレッシュレート200Hz、応答速度0.