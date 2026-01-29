ミラノ・コルティナ冬季五輪に向け出発前に、あいさつするフィギュアスケート女子の坂本花織＝29日未明、羽田空港2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート女子の坂本花織ら日本代表選手が28日深夜、羽田空港からミラノに向けて出発した。今季限りで引退する坂本は「過去2大会の経験を生かして、今回も自分らしく、思い切りのいい演技ができるように精いっぱい頑張っていきたい」と笑顔で搭乗前に抱