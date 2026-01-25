雨の中、猫になった喜びを大声で叫ぶ主人公【漫画】本編を読む理不尽な長時間労働、サービス残業、殺伐とした人間関係……。そんな「ブラック企業」に疲弊する現代人にとって、一度は夢見る究極の現実逃避がある。それは、「いっそ猫になってしまいたい」という願いだ。愛猫家で漫画家の清水めりぃ(@zatta_shimizu)さんが描く『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話』は、まさにその願望を形にした作品だ。■Xでの4ペー