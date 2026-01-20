「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）2位Pixel 9a（Google）3位arrows We2（FCNT）4位Pixel 8a（Google）5位AQUOS wish4（シャープ）6位AQUOS sense9（シャープ）7位Galaxy S25（SAMSUNG）8位Xperia 10 VI（ソニー）9位POCO X7 Pro（Xiaomi）10位Reno11 A（OPPO）＊「BCNランキング」は、全国の