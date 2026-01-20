◆ ベテラン加入で投手力アップへ「経験豊富な選手として田中将大と共に…」楽天から海外FA権を行使して巨人へ移籍した則本昂大が19日、入団会見を行った。則本は24年からリリーフへの配置転換で32セーブをマークし、最多セーブのタイトルを獲得。昨季は56試合に登板して、3勝4敗16セーブ10ホールド、防御率3.05だった。ベテラン右腕の加入で、投手力アップが期待される巨人。19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』