ＩＭＦ ＡＩ生産性向上のプラス効果により、２０２６年の世界成長率は最大０．３パーセントポイント、中期的には０．１～０．８パーセントポイント押し上げられる可能性 高債務国の財政脆弱性は２０２６年に顕在化の可能性、特にシステミックに重要な通貨を持つ国々で