新しい年の始まりに気になることといえば、やはり今年の運勢ですよね。数々のテレビ番組にも出演する大人気占い師・水晶玉子さんの公式サイト『水晶玉子のオリエンタル占星術』にて、毎年恒例の「運勢ランキング2026」がついに発表されました！■ 圧倒的な細かさ！「27宿×12星座×血液型」で占う全1296位水晶玉子さんのランキングが他の占いと一線を画すのは、その圧倒的な「的中精度」と「細かさ」です。・27の宿・12星座