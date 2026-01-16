【2026年運勢】水晶玉子が占う全1296位ランキング公開！1位は年内結婚が噂されている人気タレント

新しい年の始まりに気になることといえば、やはり今年の運勢ですよね。

数々のテレビ番組にも出演する大人気占い師・水晶玉子さんの公式サイト『水晶玉子のオリエンタル占星術』にて、毎年恒例の「運勢ランキング2026」がついに発表されました！

■ 圧倒的な細かさ！「27宿×12星座×血液型」で占う全1296位

水晶玉子さんのランキングが他の占いと一線を画すのは、その圧倒的な「的中精度」と「細かさ」です。

・27の宿

・12星座

・血液型

これらを掛け合わせた、なんと全1296位という超詳細なランキングなんです！ 「自分だけの順位」がピンポイントでわかるのが最大の魅力です。

■ 2026年の運勢第1位は「柏木由紀さん」！

そして今年、この1296通りの中で見事第1位に輝いたのは、タレントの柏木由紀さんでした！

柏木由紀さんといえば、AKB48卒業後も多方面で大活躍中ですが、2026年はさらなる飛躍の年になりそうですね。

水晶玉子さんの占いによると、柏木さんの2026年は「勢いとツキに恵まれる幸運な年」なのだそう！

▼ 柏木由紀さんの2026年の運気【繁栄期】

どんな1年になるのか、詳しくみてみると……

----------------------------

2026年はツキと幸運に恵まれてすべて順調に進む年。精力的に活動し、次々と大きな課題をクリアしていきます。関わる世界が大きく広がり、存在感やステイタスが大いにアップ。ずっとやりたかったことに自由に挑戦できたり、なりたかった自分になれているでしょう。

思考もポジティブになり魅力に磨きがかかります。そんな中、仕事やプライベートであなたを支えてくれる良きパートナーや、闘うための"武器"との出会いが期待できます。様々な幸運に恵まれて、望んだ方向へと道が拓けていくのを感じるはず。

----------------------------

幸運期の中でも、かなりの好調期となる2026年。1296人（通り）の中でトップというのは、まさに最強の運気の持ち主ですよね。柏木さんのこれからの活躍から目が離せません！

■ あなたは何位？今すぐ自分の順位をチェック！

「1位が柏木さんなのはわかったけど、私は……？」と気になったあなた。 公式占いサイト『水晶玉子のオリエンタル占星術』では、生年月日と血液型を入力するだけで、あなたが1296位中、一体何位なのかをその場で占うことができます。今すぐココからチェックしてみてください！

＞＞2026年の運勢ランキングを占う

公式サイト：水晶玉子のオリエンタル占星術

さらに、公式サイトでは2026年の運勢も詳しく占うことができます。自分が今どんな運気なのかを知ることが、幸運を引き寄せる一番の近道。よい1年にできるように、あなたの2026年の運勢を紐解いていきましょう！

＞＞あなたの2026年の運勢を占う

公式サイト：水晶玉子のオリエンタル占星術

公式サイト『水晶玉子のオリエンタル占星術』では、2026年の運勢だけでなく、人生の転機・生まれ持つ本質・恋愛や仕事のことなど、450以上のメニューを体験することができます。

テレビや雑誌では紹介しきれない「自分専用に深掘りされた占い」を体験できるのが、公式サイトならではの魅力。あなたが自分らしく、そして誰よりも輝くためのヒントが必ず見つかるはずです。

あなたも今すぐ『水晶玉子のオリエンタル占星術』を体験してみてください！

（編集部）