東京・練馬区で住宅3軒が焼ける火事があり、火元の住宅に住む60代の夫婦が救急搬送されました。【映像】火事が起きた住宅（現場の様子）午前0時すぎ、練馬区関町北で「隣が燃えている。ベランダに1人逃げ遅れている」と119番通報がありました。警視庁などによりますとポンプ車など35台が出動し、およそ2時間後にほぼ消し止められました。この火事で火元の2階建て住宅が全焼し、隣接する共同住宅など2軒にも被害が出て、合