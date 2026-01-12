ポジティブな世界観で多くのファンを魅了する大人気キャラクター「チェゴシム」が、ついにスシローと初コラボレーション。おすしの時間をもっと楽しく、もっと前向きにしてくれる特別な企画が全国のスシローでスタートします。可愛さだけでなく、思わず元気をもらえる仕掛けが詰まった今回のコラボは、チェゴシムファンはもちろん、日常に小さな幸せをプラスしたい人にもぴったりです♡ コラ