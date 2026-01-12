チェゴシム×スシロー初コラボ♡ポジティブ気分になれる限定メニュー登場

ポジティブな世界観で多くのファンを魅了する大人気キャラクター「チェゴシム」が、ついにスシローと初コラボレーション。おすしの時間をもっと楽しく、もっと前向きにしてくれる特別な企画が全国のスシローでスタートします。可愛さだけでなく、思わず元気をもらえる仕掛けが詰まった今回のコラボは、チェゴシムファンはもちろん、日常に小さな幸せをプラスしたい人にもぴったりです♡

コラボ限定ピック付きおすし

チェゴシムならではの前向きな言葉が書かれたコラボ限定ピック（全9種）付きのおすしは全3種類。

「チェゴシムコラボ限定ピック付き韓国チュモッパ風包み」は税込250円～で、たくあんを使用し、ごま油香るしゃりとユッケ風サーモン、キムチ、海苔の組み合わせが特徴です。

「チェゴシムコラボ限定ピック付きサーモンアボカド」も税込250円～、「チェゴシムコラボ限定ピック付き生ハムバジルモッツァレラ」も税込250円～で展開。

いずれも2026年1月14日（水）から、各ピックの手配総数が完売次第終了となります。

※店舗によって価格が異なります。

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※お持ち帰り専門店「スシローToGo」「京樽・スシロー」は対象外です。

デザート＆限定グッズも充実

スイーツ好きに嬉しい「チェゴシムコラボ限定お守りステッカー付き苺ヨーグルト風パフェ」は税込400円～。

国産苺を使ったヨーグルト風味のマーブルシャーベットに、寒天風ゼリーやストロベリーソース、ホイップを重ねた一品で、コラボ限定お守りステッカー（全8種）が付属します。

さらにステッカーにはスシロー5％OFFクーポン付きで、ご利用可能期間は2026年2月4日（水）～2月28日（土）。

またソフトドリンクには限定グッズが登場。第一弾は「チェゴシム限定マスコット付きソフトドリンク」税込1,240円～で、全4種のマスコットをランダム提供。

第二弾は2026年1月21日（水）から「チェゴシム限定クリアポーチ付きソフトドリンク」税込1,240円～が登場し、全4種のクリアポーチがランダムで付いてきます。

※すべて景品はランダム提供です。

※手配総数が完売次第終了となります。

SNSキャンペーンも同時開催

コラボ期間中は、スシロー公式XにてSNSキャンペーンを実施。

公式Xをフォローし、対象投稿をいいね＆リポストすると、抽選で10名さまにコラボ限定ブランケットと「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たります。

キャンペーン期間は2026年1月14日（水）～2月1日（日）まで。お食事と一緒に、ワクワクするチャンスも楽しめます♪

チェゴシムと一緒に前向きな時間を

おすしの美味しさに、チェゴシムのポジティブなメッセージを添えた今回のスシローコラボ。限定メニューや可愛いグッズは、食事の時間をもっと楽しく、心まで明るくしてくれます。

ちょっと元気が欲しい日や、自分へのご褒美にもぴったり♡ぜひこの機会に、スシローでチェゴシムと一緒に前向きなひとときを過ごしてみてください。