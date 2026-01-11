180周年を迎えるリンツから、心を満たす「バレンタインコレクション2026」が登場します。今年のテーマは『私のご褒美があなたの特別になる』。自分が本当に美味しいと感じた一粒だからこそ、大切な人にも自信を持って贈れる特別なギフトになります。日常の延長にあるご褒美チョコが、誰かの記憶に残るバレンタインの物語を彩ります♡ 限定リンドールで想いを伝える 価格：100gあたり1,440円（税込） バレンタ