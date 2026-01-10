【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーデルタ】 発売日、価格未定 「仮面ライダー555」より、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で企画中の「仮面ライダーデルタ」の試作品がデルタフォン＆デルタムーバーに展示中だ。 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーデルタ」。発売日・価格未定 「仮面ライダー555」の3人目の仮面ライダー