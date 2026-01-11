さて、中学受験本番が近づいてきた。そこで気になるのが、最終的な受験校・志望校の話だ。御三家を目指して突っ走るのも良いものの、一部の家庭は戦略的に早慶附属校を第一志望にして「利確」している。 教育投資ジャーナリストの戦記氏は「実は、一部のエリート職業一家は、戦略的に早慶附属校を最初から選ぶ傾向にあることが取材でわかりました」という。また、「早慶に特化した逆算戦略をとれば、御三家レベルの偏差値がな