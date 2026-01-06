BTSのJIN（ジン）が、韓国ファッション誌『Marie Claire KOREA』の表紙に登場。グローバルブランドアンバサダーを務めるFRED（フレッド）のジュエリーを纏った美しい姿が公開された。 【写真】美しい広背筋が「圧倒的美」と話題。BTSジンの『Marie Claire KOREA』表紙①～⑦＆動画 ■BTSジンがFREDのジュエリーを纏い大人の色気を放つ JINが飾る表紙は7種類。1種目では背中に垂れ下