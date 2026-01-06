BTSのJIN（ジン）が、韓国のファッション誌『Marie Claire KOREA』の表紙に登場。グローバルブランドアンバサダーを務めるFRED（フレッド）のジュエリーを纏った美しい姿が公開された。

【写真】美しい広背筋が「圧倒的美」と話題。BTSジンの『Marie Claire KOREA』表紙①～⑦＆動画

■BTSジンがFREDのジュエリーを纏い大人の色気を放つ

JINが飾る表紙は7種類。1種目では背中に垂れ下がるタイプのネックレスを身につけ、深いV字のトップスの隙間から、引き締まった背中を大胆に見せている。アンニュイにサイドへ送った視線が美しく、端正な横顔のラインに目を奪われる。

また半袖トップスから覗くたくましい腕には、眩しく輝くブレスレットを重ね付け。ハイネックのトップスを着たコーディネートでは、同じシリーズのブレスレットとネックレスを着用した。また真っ直ぐに正面を見据えたアングルのショットでは、片耳にピアスを着け、短髪を少し跳ねさせて動きのあるスタイルにセットしている。

さらに光沢感ある水色のシャツを着た表紙では、顔の前で両手を組んで物憂げな雰囲気。別のバリエーションでは中指にリングを付けて唇に近づけ、大人の色気を放つ。そしてマジックアワーの空模様を背負うような色味のカットでは、胸元を開きネックレスを主役にコーディネートした。いずれもアップのショットで、“ワールドワイドハンサム”なJINの魅力を堪能できる。

SNSでは「ちょっ…背中が…！」「美しすぎる」「生きる芸術品」「芸術とはまさにジンくん」「綺麗だな…」「美しい横顔…」「何から何まで完璧」「セクシーすぎる…」「圧倒的美の前にひれ伏すしかない」「視線と腕の力強さがたまらない」「広背筋が美しい」「片耳ピアスもいい！」と大きな反響を集めている。

■動画：光沢感のあるネイビーシャツを纏い、笑顔で手を振るBTSジン