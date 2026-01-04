経済学者・成田悠輔氏（40）が4日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。高市政権の経済対策についてコメントした。「どうにもならないんじゃないかなと思う。円安とか物価高って話があるじゃないですか。これは構造的に変えるのは難しいんじゃないか。日本国内で何をしてもどうにもならない気がする」と持論を展開した。さらに「高市政権の物価高対策って、対策になってない」とも指摘。「物価が上がって大変