デートやお出かけの予定が増える時期は、第一印象をちょっとだけ盛りたい♡ そこで今回は、16タイプ診断・外交官タイプのムードに寄り添うスタイリングを4つお届けします。自分にしっくりくる1着で、いつもの魅力をもっと引き出してみて♡【16タイプ別】恋愛成就ファッション傾向を知って、もっと輝く自分で恋しよ♡イベントが増えるこの季節。気になるカレのハートを射止めたい♡ なんてコも多いのでは？魅力