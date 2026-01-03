「今年こそモノを減らして、スッキリした部屋で暮らしたい」「部屋を片づけて快適に暮らしたい」。新しい年を迎え、そんな決意を新たにした人も多いだろう。しかし、「片づけたい気持ち」がなかなか行動に結びつかず、何から手をつけていいかわからずに悩んでいる人が圧倒的に多いのが現実だ。その主な原因は、「モノが捨てられない」壁にあるという。では、どうすればその壁を突破できるのだろうか？そこで、登録者数19万人の人気