タイトルを懸けた大一番。１月１日に皇后杯の決勝戦が国立競技場で開催。INAC神戸レオネッサとサンフレッチェ広島レジーナが激突した。先制したのは広島。31分に李誠雅の得点でリードを奪う。追いかける神戸は66分、久保田真生のゴールで試合を振り出しに戻す。１−１のタイスコアで迎えた90＋１分、広島の中嶋淑乃が勝ち越し弾を奪取。このゴールが決勝点となり、２−１で広島が競り勝った。 広島は皇后杯で初優勝。