お正月を迎えるたびに感じる“時代の移り変わり”をいろいろな角度から楽しむ時間旅行バラエティ『おしょうバズTV』。2021年より放送を開始した同番組の第6弾が、今年も1月1日の元日に放送される。所ジョージとバナナマン（設楽統、日村勇紀）MCのもと、いつの間にか消えてしまったモノや変わってしまったモノを大調査する同番組。スタジオゲストには井森美幸、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、芳根京子、ROIROM（本多大夢、