12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£ÊüÁ÷Á°Æü¤Î30Æü¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ØÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ø¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡Ù¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Ù¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î5¶Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£³Æ¶Ê¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó