お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太（46歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「サンキュ！ウィッチマン」（日本テレビ系）に出演。芸名が「デブデブクソクソン」になりそうな流れを変えてくれたという、サンドウィッチマン・伊達みきおに感謝を伝えた。人気芸能人が恩人へ年に一度の特大の“ありがとう”を伝えるというコンセプトの同番組。サンドウィッチマンに感謝を伝えたいと、20年以上と古い付き合いタイムマシー