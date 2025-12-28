¡ÖÀÚÊ¢ºÇÃæ¡×¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ë¡ÊÅìµþ¡Ö¸æ²Û»Ò»Ê ¿·ÀµÆ²¡×¡Ë¡£Ãé¿ÃÂ¢¤ÇÍ­Ì¾¤ÊÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤¬ÀÚÊ¢¤·¤¿À×ÃÏ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ì¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢»ÄÇ¦¤µ¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤µ¤ë¾Ú·ô¥Þ¥ó¤¬µÒ¤ËÂçÂ»¤ò¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢¼êÅÚ»º¤Ë»ý»²¤·¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤ÆÌã¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤Ü¤ìÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÚÊ¢¤·¤¿¤¤¤Û¤É¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡£¹âÌ¾¤Ê¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï°ïÏÃ¤¬Â¿¤¤¡£µ¢¾Ê¤â¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï