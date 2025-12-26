2025年12月1日（月）から12月31日（水）まで、『クロスホテル札幌』にて、北海道別海町産の食材の魅力を発信する『別海町フェア』が開催されています。 『クロスホテル札幌』では地域共創活動として、北海道の地域の魅力を発信する事業を行っています。今回は道東・別海町と協同し、まちの魅力を伝えるシティプロモーションをレストランで実施中！ 画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社 別海町は、北海道の東端