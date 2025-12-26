3月に公表された、大手牛丼チェーン「すき家」のネズミ混入問題。ネズミが混入した味噌汁が客に提供されるというショッキングな出来事で、実際の写真がSNS上に広まったこともあり、大きく社会の関心をひいた。あれから約9カ月たった今、早くもすき家は復活しているようだ。都内の複数の店舗で従業員に取材したところ、「（客足は）今は通常どおり」「減っていない」「もう普通に戻っている」といった声が聞かれ、女子高生のグ