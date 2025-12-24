12月24日はクリスマスイブです。以前であれば、クリスマスの時期にコンビニエンスストアに行くと、さまざまな種類のクリスマスケーキが販売されており、手軽に購入することができました。ところが、数年前から食品ロス削減を目的に、大手コンビニ各社がクリスマスケーキの予約販売を重視し、店頭での販売数を減らすようになりました。そのため、近年はクリスマスの時期に店頭でクリスマスケーキが売り切れているケースもあります