呉市倉橋町発祥「石地ミカン」の高級ブランド「こだわりいしじ」の出荷が始まっています。 輝くようなオレンジ色の果実、高級ブランドミカンの「こだわりいしじ」です。瀬戸内海に面した落海政博さんの畑でも収穫が始まり、実の色つやを確認しながらハサミを入れていました。 「こだわりいしじ」は夏場の水分管理を徹底することにより糖度を高めた、まさに「こだわり」のミカンです。 こだわりいしじ出荷部会 落海政博さん「糖