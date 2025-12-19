2025年も残すところあとわずか。年末年始が訪れるのはあっという間！そこで今回は、年内中に準備しておきたいことのひとつ「お正月飾り」について、正しいしきたりや意味・由来を紹介。教えてくれたのは「NPO法人 日本サービスマナー協会」(東京都中央区)で講師を務め、日経クロスウーマンアンバサダーとしても活躍中の大浪千穂さん。気持ちよく年始を迎えられるように、正確なマナーをしっかりチェックしておこう。【画像】お正月