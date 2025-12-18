かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。12月17日（水）の同番組では、「鍋するから食材を持ってきてほしいねん」が放送された。知り合いにアポなしで「今から鍋するけど来れる？」と電話をかけ、食材を持ってきてもらおうとするこの企画。ガチのアポなしのため、どれだけの人がどんな食材を持ってきてくれるかは全くの未知数だ。山内が一発目に電話をかけた相手は、