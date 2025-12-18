かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

12月17日（水）の同番組では、「鍋するから食材を持ってきてほしいねん」が放送された。

知り合いにアポなしで「今から鍋するけど来れる？」と電話をかけ、食材を持ってきてもらおうとするこの企画。ガチのアポなしのため、どれだけの人がどんな食材を持ってきてくれるかは全くの未知数だ。

山内が一発目に電話をかけた相手は、なんと黒夢・清春。まさかのレジェンドアーティストへの無茶ぶりに、ゲストのマユリカ・中谷、東京ホテイソン・たけるは「強すぎる！」「やめてください」「一気に緊張する」と慌てふためく。

【映像】かまいたち山内、レジェンド歌手をアポなし招集！芸人たちも「やめてください」「一気に緊張する」と慌て現場騒然

しかし、朝にいきなり電話をかけたこともあり、清春がすぐに応答することはなかった。これに山内が「よかったぁ」と思わず胸を撫でおろすと、周囲からは「ビビってたんかい！」と猛ツッコミが入った。

そんななか、清春からまさかの折り返し着信が！ 山内は驚きつつも、「今から鍋をするので、何か食材1個持ってきてもらってもいいですか？」と直球の提案をぶつける。

12時から13時30分までという開催予定時刻を伝えると、清春は「12時？めちゃくちゃ早いじゃん」と驚きを見せたが、山内は「僕は清春さんを信じてます」と熱い思いを伝えた。

本当に駆けつけてくれるかもしれないという展開に、山内は「どうしよう？来る可能性あるかも」と狼狽。一方の若手芸人たちからも「こっちのセリフ！」「これはやばいって」と悲鳴に近い声が上がった。

一方、中谷が電話をかけた相手は、俳優のムロツヨシ。「行きつけのお店が被っていて、今度Netflixを家で見ようと約束した仲。ギリ失礼ではないだろうという判断」と話すと、濱家も「確かにムロさん、家で鍋するって言ってたもん」と背中を押す。

するとムロはすぐに電話に応対。中谷が企画の趣旨を説明すると「どういうこと？」と困惑しつつも、あいにく別の仕事と重なっており、来られないという残念な結果に。

しかし、中谷が電話を終わらせようとした瞬間、ムロから「切るの早くない？」と待ったがかかる。そして、電話越しに堂々と番宣を開始。この衝撃の事態に、一同は「すごいわ」とムロのサービス精神に感心しきりだった。