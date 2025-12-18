超高齢社会を迎えた日本は、医療費の増大や健康格差など“課題先進国”とされてきた。だが堀江貴文氏は、ここにこそ日本が変わる余地があると見る。国民の健康行動を可視化し、テクノロジーで後押しする仕組みを整えれば、日本は課題解決のモデルケースになりうるという。※本稿は、実業家の堀江貴文『日本医療再生計画国民医療費50兆円時代の提言22』（幻冬舎新書）の一部を抜粋・編集したものです。なぜ日本人は健康になれない