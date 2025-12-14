岩手・東朋中の鈴木賢太コーチ「20年経てば中学校自体なくなるかも」少子高齢化に伴い、野球の競技人口は減少の一途をたどっている。今年8月の東北少年軟式野球大会で優勝し、来春の全国大会に出場予定の岩手・大船渡市立東朋中軟式野球部（東朋野球クラブ）の鈴木賢太コーチは、2年生世代の選手に「あと10年、20年経てば中学校自体なくなるかもしれない」と包み隠さず伝えた。野球人気獲得のため躍起になる大人は少なくないが、