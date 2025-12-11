法務省が国内最大の女子受刑者収容施設・栃木刑務所（栃木県栃木市惣社町）を２０２８年春に廃止する方針を固めたことが１０日、分かった。建物の老朽化や全国的な受刑者数の減少などが理由とみられる。県内の受刑者収容施設を巡っては、２２年に黒羽刑務所（大田原市寒井）が廃止されている。栃木刑務所が廃止されれば喜連川社会復帰促進センター（さくら市喜連川）のみとなる。法務省などによると、栃木刑務所は２８年３月末